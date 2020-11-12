Під час другого головування Литви в Раді Європейського Союзу, яке відбудеться в 2027 році, Євросоюз уже міг би оголосити Україну кандидатом у члени ЄС.

Об этом сообщил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“Основная цель инициативы экс-премьера Андрюса Кубилюса” Украина-2027 “- помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине в выполнении реформ и одновременно обеспечить прозрачное использование инвестиций, способствовать более быстрому росту ее экономики. Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский Союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в ЕС “, – сказал он.

Сарапинас подчеркнул, что это прекрасная перспектива для мобилизации Украины в выполнении дальнейших демократических реформ.

“Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС – всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины”, – добавил он.

Посол отметил, что в середине 2021 в Вильнюсе планируется организовать четвертую конференцию реформ в Украине, которая будет способствовать укреплению процесса реформ.

“Перед Украиной стоит сложная задача: одновременно решать проблемы с оккупацией Крыма и части Восточной Украины и выполнять структурные реформы. Кроме того, как и другим странам, вам необходимо бороться с пандемией COVID-19. Несмотря на эти вызовы, Украина сделала огромный шаг в выполнении важных реформ “, – считает он.

Сарапинас отметил, что Литва последовательно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

“Я люблю говорить, что поддержка Украины Литвой – это аксиома”, – подчеркнул дипломат.