Министерство иностранных дел Украины допускает введение санкций против Беларуси в связи с фальсификацией результатов президентских выборов и подавлением мирных протестов.

Об этом сегодня на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

“Что касается санкций ЕС, то мы пока что не видели окончательно утвержденных санкционных мероприятий, которые принимает ЕС. Но мы уже присоединились к предыдущему заявлению ЕС по этому поводу. Это свидетельствует о том, что, в целом, мы разделяем его политику, его подходы. Потому, когда мы увидим санкционное решение ЕС, будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу”, – заявил Кулеба.

Он также подчеркнул, что Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Глава МИД также добавил, что выборы президента Беларуси не соответствовали общим демократическим стандартам.

“Мы считаем, что комплексно процесс выборов, так как я сказал, с учетом всех его этапов имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере”, – отметил Кулеба.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.