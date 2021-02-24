Украина может принять участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса COVID-19 разработки индийской компании "Bharat Biotech". Она будет выпускаться в форме спрея или капель.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов, комментируя свою недавнюю поездку в Индию.

“В ходе переговоров с компанией “Bharat Biotech” договорились об обоюдной готовности производителя и Украины к участию в клинических испытаниях новой разработки, новой вакцины, которую они изготовили, в форме назального спрея или капель. Это новый продукт. Они сейчас начинают первую стадию клинических испытаний, будут достаточно быстро двигаться”, – отметил Степанов.

“Что касается второй и третьей стадии – мы можем часть клинических испытаний провести в Украине. Завершить все испытания они планируют до сентября-октября этого года, чтобы выйти уже с продуктом на рынок”, – подчеркнул министр.

По словам Степанова, проведение части испытаний вакцины (в частности третьей стадии) в Украине является важным, поскольку это “дает приоритетный доступ” к ней “в случае доказательства ее эффективности”.

“И форма капель намного удобнее, это была бы хорошая очень вещь”, – добавил Степанов.

(На видео – с 6:40)

Глава МОЗ не уточнил, как называется эта вакцина от “Bharat Biotech”.

На сайте “Bharat Biotech” указано, что компания разрабатывает новую интраназальную вакцину от COVID-19. Она имеет рабочее название BBV154.

Эта вакцина разрабатывается по технологии аденовирусного вектора (той же, что и, например, вакцина Oxford/AstraZeneca или от Johnson&Johnson).

Разработчик утверждает, что такая вакцина стимулирует широкий иммунный ответ, который предотвращает как заражение, так и передачу вируса.

По словам производителя, испытания на грызунах и обезьянах однократной дозы препарата показали защиту от COVID-19.

“Интраназальная иммунизация может вызвать иммунный ответ в носу, который является точкой попадания вируса, тем самым защитив от болезни, инфицирования и от передачи инфекции”, – говорится на сайте компании.

При этом в “Bharat Biotech” уточнили, что вся эта информация является предварительной и еще не прошла экспертную оценку.

1 марта должна начаться первая фаза клинических испытаний этой вакцины на 175 взрослых добровольцах (18-60 лет) в Индии. Будут проверены схемы введения одной и двух доз вакцины.