Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо посла Украины в Бразилии в МОЗ и МИД Украины.

Понятно, что в первую очередь Бразилия будет удовлетворять потребности своего населения, которое составляет более 210 млн человек.

Бразилия не является производителем вакцин, а только тестирует их и закупает смеси для дальнейшего производства.

Сейчас в Бразилии тестируют 4 вакцины против коронавируса:

ChAdOx1 nCoV-19, разработана Университетом Оксфорд и британской компанией AstraZeneca. С бразильской стороны партнером является государственный Институт иммунобиологических технологий Bio-manguinhos. Тесты в Бразилии начались в конце июня 2020. По соглашению предусматривались поставки смесей для производства 100, 4 млн доз вакцины и получения Бразилией технологий ее производства. Вакцина должна быть готова для дистрибуции в первом квартале 2021 года. Цена за дозу примерно 3-4 доллара.

Coronavac, разработана китайской компанией Sinovac Biotech. Тестировать в Бразилии начали в конце июля 2020 года. До конца года Бразилия получить 46 млн доз вакцины, в марте 2021 – еще 15 млн доз. Население может воспользоваться вакциной с января 2021 года. В штате Сан-Пауло планировалось строительство завода по производству этой вакцины, который должен быть закончен в 2022 году.

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BNT162b2, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioTech. Тесты в Бразилии начались в начале августа 2020 года. Результаты по эффективности вакцины ожидались в октябре 2020 года.

Ad26.COV2.S, разработанная американской компанией Jassen-Cilag, которая относится к группе Johnson & Johnson. 18 августа 2020 года Национальное агентство санитарного надзора (АНВИЗА) предоставило разрешение на проведение III этапа тестирования этой вакцины в Бразилии.

Посольство Украины в Бразилии направило запросы относительно вакцины в бразильские государственные институты Biomagniunhos и Butantan, которые являются партнерами их производителей, однако ответ еще не пришел.