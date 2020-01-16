Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании “Оператор ГТСУ” Сергей Макогон.
По словам Магокона, на сегодняшний день у Украины есть два соединения с газотранспортной системой Польши, используя которые можно покрыть до 80% потребностей в импорте газа.
“Сегодня один уважаемый мною эксперт эмоционально доказывал необходимость срочно начать строить интерконнектор Польша-Украина. Мол, пока у оператора ГТС есть деньги, нужно срочно строить. … У Украины уже есть 2 соединения с ГТС Польши: Дроздовичи и Германовичи. Недавно мы провели реконструкцию и готовы с нашей стороны принимать в украинскую систему до 6,6 млрд м3 газа в год. Вопрос только в наличии нужного объема газа и давления с польской стороны. … При суммарной потребности в импорте в 8-9 млрд м3 текущие мощности покрывают до 80% суммарного импорта”, — подчеркнул он.
- Ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что сотрудничество с Украиной в энергетической сфере имеет большую перспективу развития.
- В августе прошлого года Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики.