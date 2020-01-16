Через имеющиеся соединения с польской газотранспортной системой Украина может принимать до 6,6 млрд кубометров газа или около 80% потребности в импорте.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании “Оператор ГТСУ” Сергей Макогон.

По словам Магокона, на сегодняшний день у Украины есть два соединения с газотранспортной системой Польши, используя которые можно покрыть до 80% потребностей в импорте газа.

“Сегодня один уважаемый мною эксперт эмоционально доказывал необходимость срочно начать строить интерконнектор Польша-Украина. Мол, пока у оператора ГТС есть деньги, нужно срочно строить. … У Украины уже есть 2 соединения с ГТС Польши: Дроздовичи и Германовичи. Недавно мы провели реконструкцию и готовы с нашей стороны принимать в украинскую систему до 6,6 млрд м3 газа в год. Вопрос только в наличии нужного объема газа и давления с польской стороны. … При суммарной потребности в импорте в 8-9 млрд м3 текущие мощности покрывают до 80% суммарного импорта”, — подчеркнул он.