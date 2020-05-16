Украина может получить первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе еще в мае или же в начале июня.

Об этом рассказал в интервью “ВВС Украина” глава Национального банка Яков Смолий.

По его словам, заседание Совета директоров МВФ по данному вопросу может состояться сразу же после подписания президентом Владимиром Зеленским “антиколомойского закона” (о невозвращении национализированных банков их бывшим владельцам).

Смолий напомнил, что в Верховной Раде сейчас зарегистрировано несколько постановлений, которые блокируют подписание закона.

“Депутаты должны определиться и проголосовать, по-моему, за отмену этих постановлений. Это позволит спикеру подписать закон и отправить его на подпись президенту. Это может быть на следующей неделе, поскольку депутаты приняли решение, что они уже выходят из карантина и переходят в нормальный режим работы, без внеочередных заседаний. Соответственно, после подписания закона президентом будет объявлено заседание Совета директоров МВФ. У миссии, которая работала в Украине, готовы все документы, они их передадут на заседание “борда”. “Борд” примет решение”, – отметил Смолий.

Глава НБУ подчеркнул, что после принятия решения Советом директоров МВФ до перечисления первого транша может пройти “один-два дня”.

“То есть, если разложить все временные рамки, то мы можем еще в мае получить первый транш. Или в первую неделю июня. Я всегда беру немного запаса, чтобы мои предположения оправдались”, – заявил Смолий.

Он уточнил, что речь идет не о программе расширенного финансирования, которая рассчитана на три года, а о программе Stand-by (рассчитана на 1,5 года).

“Она короче по срокам и меньше по сумме. Но в течение следующих двух лет – то есть, это 2020 и 2021 годы – объем финансирования от МВФ не меняется. То есть та сумма, которую мы должны были получить по программе расширенного финансирования за два года, и сумма, которая будет в программе stand-by, будут одинаковыми. Это примерно 5 млрд долларов”, – объяснил Смолий.

Он предполагает, что в этом году Украина может получить около 3,5 млрд долларов, а в следующем – 1,5 млрд долларов.

Смолий напомнил, что программа с МВФ “открывает двери” для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Европейской комиссии, правительств Канады и Японии.

“Если это сложить вместе, то может быть около 6-6,5 млрд долларов только в этом году. По предварительной договоренности все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита”, – заявил глава НБУ.