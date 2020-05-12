Украина может потерять 600 млн евро макрофинансовой помощи, если не примет закон о внутреннем водном транспорте.

Об этом говорится в материале #Букв “Битва за Днепр: как Тищенко обвинил “Нибулон” в подкупе депутатов, а Украина может потерять 600 млн евро”.

24 апреля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №1182-1Д “О внутреннем водном транспорте”. Он должен сформировать “правила игры” для перевозок по реке так, чтобы инвестиции в развитие этого вида транспорта давали эффект для всей экономики Украины: общераспространенным является сравнение, одна баржа может заменить собой минимум 200 грузовиков, которые больше не будут “бить” украинские дороги.

После принятия в первом чтении Рада отправила документ в транспортный комитет на доработку ко второму чтению.

И на этом фоне Николай Тищенко как заместитель председателя профильного комитета ВР стал зачинщиком нового скандала. Нардеп совместно с коллегой по фракции Игорем Негулевським 7 мая заявил, что “Нибулон” как владелец крупнейшего флота речных барж подкупил отдельных депутатов и профильные бизнес-ассоциации, чтобы не допустить принятия законопроекта №1182-1Д в целом.

Стоит отметить, что Тищенко поставил под угрозу получение 600 млн евро макрофинансовой помощи.

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