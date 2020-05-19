Украина и страны Евросоюза могут возобновить авиасообщение в середине июня, ориентировочно с 15 числа.

Об этом в комментарии изданию The Page заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он пояснил, что решение об открытии авиасообщения с теми или иными странами Евросоюза будет принято после того, как в Украине будет стремительно снижаться количество новых случаев заражения коронавирусом.

Ляшко отметил, что Украина сможет открыть авиационное сообщение с теми странами, где будут открыты границы на тот момент.

“Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в Европейском союзе. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС. Но все это при определенных эпидемических условиях. Мы рассматриваем ЕС, смотрим на его динамику и потенциально тоже готовы открывать границы, но при условии, что в своей стране мы будем иметь возможность и способность системы здравоохранения реагировать на опасность, когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%”, – заявил главный санврач.

Ранее пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова заявила, что авиакомпании, которые анонсируют возобновление полетов из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение.