Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что запасы угля на складах в конце отопительного сезона могут составить около 3 млн тонн.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

Оржель сделал соответствующее заявление во время посещения шахты “Межиричанская”, что в городе Червонограде Львовской области.

Он уточнил, что запасы угля остаются на складах украинских теплоэлектроцентралей и теплоэлектростанций.

“Мы выходим из отопительного сезона с 3 млн тонн угля на складах. Он не отработан. Сейчас период, когда идет максимальная нагрузка на энергосистему, но 3 млн тонн у нас остается на складах. Это и пожароопасно, и мы реально отрабатываем и оплачиваем авансом за уголь, но мы его не отрабатываем на станциях”, – пояснил Оржель.

По информации, обнародованной Министерством энергетики и защиты окружающей среды, 6 февраля 2020 года запасы угля составляли около 2,71 млн тонн.