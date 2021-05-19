Україна бере участь у пісенному конкурсі "Євробачення" з 2003 року. Двічі українці отримували перемогу, і відповідно двічі Київ приймав у себе виконавців та гостей наступного конкурсу.

#Букви вирішили пригадати історію виступів українців на “Євробаченні”.

2003 рік

У 2003 році на 48-му пісенному конкурсі, що проходив у Ризі, Україну представляв Олександр Пономарьов з піснею Hasta la Vista. Тоді співак виборов 14-те місце. А ось переможцем конкурсу стала турецька співачка Сертаб Еренер.

2004 рік

На наступний рік на “Євробачення” поїхала Руслана із драйвовою піснею “Дикі танці”. Тоді Україна здобула свою першу перемогу на конкурсі. Виступ Руслани набрав 280 балів. Найвищі оцінки співачці поставили Ізраїль, Ісландія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Росія та Туреччина.

2005 рік

50-те за рахунком “Євробачення” вже проходило проходило у Києві. Україну представляв гурт “Гринджоли” із піснею “Разом нас багато”. У той час пісня стала неофіційним гімном Помаранчевої революції. Проте на вимогу конкурсу із пісні прибрали усі політичні моменти.

Того року “Гринджоли” вибороли для України лише 19-те місце. Хоча пісню “Разом нас багато” найкраще оцінили польські телеглядачі.

2006 рік

51-й конкурсі в Афінах від України поїхала Тіна Кароль з піснею “Show me your love”. Пісня отримала 145 бали і посіла 7-е місце. Найвищі оцінки Тіні Кароль поставили Португалія (12 балів), Білорусь, Росія, Вірменія (по 10 балів).

А ось переможцем конкурсу став фінський гурт Lordi із піснею “Hard Rock Hallelujah”.

2007 рік

У Гельсінкі (Фінляндія) поїхав Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки з піснею “Dancing Lasha Tumbai”. Україна зайняла 2-е місце, отримавши 235 балів.

Варто зазначити, що в пісні Вєрки Сердючки росіяни почули не lasha tumbai, а Russia goodbye. Це викликало резонанс та негативну реакцію у Росії. Андрій Данилко офіційно спростував присутність таких слів в пісні та опублікував офіційний текст, в якому фраза звучала як “Lasha Tumbai”.

Переможницею стала представниця Сербії Марія Шерифович з піснею “Molitva”.

2008 рік

На “Євробачення” до Сербії поїхала Ані Лорак із запальною піснею “Shady Lady”. Продюсував виступ Лорак російський співак Філіп Кіркоров.

Пісня у фіналі набрала 152 бали, посівши 2-ге почесне місце.

Варто зазначити, що Лорак програла переможцю Дімі Білану 42 бали.

2009 рік

На конкурс до Москви із піснею “Be My Valentine!” поїхала співачка Світлана Лобода. Вона посіла 12-е місце. Варто зазначити, що Росію тоді теж представляла українка – Анастасія Приходько, вона посіла 11-е місце.

Переможцем став норвежець Олександр Рибак, отримавши рекордні 387 балів.

2010 рік

Україну в Осло представляла співачка Alyosha з піснею “Sweet People”. Вона зайняла 10-е місце. Варто зазначити, що пісню Alyosha змінила майже в останню мить, оскільки попередня композиція “To be free” не відповідала вимогам конкурсу.

Перемогла на конкурсі німкеня Лєна Майєр-Ландрут із піснею “Satellite”.

2011 рік

На конкурс у Дюссельдорфі поїхала співачка Міка Ньютон з піснею “Angel”, де посіла 4-е місце.

Переможцем став дует з Азербайджану – Нігяр Джамал та Ельдар Гасімов – із піснею “Running Scared”.

2012 рік

У Баку Україну поїхала представляти співачка Гайтана з піснею “Be my guest”. Проте співачка отримала лише 65 балів та посіла 15-е місце.

Перемогла тоді представниця зі Швеції Loreen з піснею “Euphoria”.

2013 рік

На “Євробачення” у шведське місто Мальме Україну поїхала представляти Злата Огневич з піснею “Gravity”. Виступ українки оцінили у 214 балів і вона посіла почесне 3-е місце, поступившись Азербайджану.

Перше місце виборола Емілі де Форест із Данії з піснею “Only teardrops”.

2014 рік

У Копенгаген від України поїхала Марія Яремчук з піснею “Tick Tock” і посіла 6-е місце, набравши 113 балів.

Перемогла на конкурсі учасниця з Австрії Кончіта Вурст з піснею “Rise Like a Phoenix”.

2015 рік

У 2015 Україна відмовилася від участі у “Євробаченні-2015”.

“Нестабільна фінансова, політична ситуація, військова агресія зі сході, анексія українських територій – усі ці процеси змушують НТКУ зосередитися на головному: якнайшвидшому створенні громадського мовлення в Україні. У зв’язку з цим доводиться ретельно оптимізувати будь-які витрати”, – пояснили тоді у Національній телекомпанії України.

2016 рік

У 2016 році у Стокгольм на “Євробачення” відправляється кримськотатарська співачка Джамала з піснею “1944”. Пісня Джамали оповідає про депортацію кримських татар. Українка отримала від журі і глядачів 534 бали і стала переможницею конкурсу.

2017 рік

Київ вдруге приймав “Євробачення”. Місцем проведення конкурсу Міжнародний виставковий центр. Ведучими конкурсу стали Володимир Остапчук, Олександр Скічко і Тімур Мірошниченко.

У конкурсі взяли участь 42 країни. Боснія і Герцеговина відмовилася від участи через фінансові обставини. А Росія відкликала свою заявку 13 квітня через те, що Юлії Самойловій, що мала представляти країну, заборонили в’їзд до України у зв’язку з порушенням українського законодавства під час відвідування окупованих територій України.

Від України виступав гурт O.TORVALD з піснею “Time”. Українці посіли 24 місце.

Переможцем конкурсу став Сальвадор Собрал – представник Португалії – з піснею “Amar pelos dois”.

2018 рік

До Португалії на пісенний конкурс від України поїхав Mеlovin із піснею “Under the ladder”. Проте у фіналі українець обрав 130 балів та посів 17-е місце.

Переможницею стала ізраїльська виконавиця Netta з піснею “Toy”, яка набрала 529 балів.

2019 рік

У 2019 від України на “Євробачення” мала поїхати співачка MARUV із піснею “Siren song”. Проте пізніше Анна Корсун (MARUV) обурилася умовами договору з Національною телерадіокомпанією України.

25 лютого громадський мовник (ВАТ “Національна громадська телерадіокомпанія України”) і співачка MARUV не дійшли згоди щодо участі в пісенному конкурсі “Євробачення-2019” через низку причин. Сама MARUV заявила, що не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції політиків.

2020 рік

У 2020 році через пандемію коронавірусу міжнародний пісенний конкурс було скасовано. Хоча у національному відборі переміг гурт “Go_A” із піснею “Соловей”.

2021 рік

Через те, що минулого року конкурс не відбувся та гурт “Go_A” не зміг виступити, цього року знову “Go_A” представлятиме Україну – на цей раз із піснею “Шум”.

Шоу відбудеться в Роттердамі у конференц-центрі Ahoy Arena.