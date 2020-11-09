Запланировано с 1 января 2021 повышение акцизов на ТИЭН (табакосодержащие изделия для электрического нагрева) сразу в 4,2 раза может спровоцировать в Украине табачную кризис.

Об этом говорится в материале УНИАН.

По словам директора департамента Федерации работодателей Украины Александра Яворского, такое повышение акцизов на ТИЭН приведет к очередному удару по государственному бюджету – доходы от акцизов снизятся.

“Но государственным бюджетом все не ограничится – через механизмы дотаций, субвенций госбюджет прочно связан с местными бюджетами – значит это ударит и по местным общинам. Соответственно, создание дополнительных проблем для госбюджета, тем более на фоне уже имеющихся проблем из-за коронакризиса – крайне нежелательно”, – считает эксперт.

Кроме того, по его словам, это приведет к существенному уменьшению инвестиций в развитие регионов и региональной экономики, поскольку крупные табачные компании – это не только ТОП-налогоплательщики, но также большие мощные инвесторы.

По мнению кандидата экономических наук, эксперта по вопросам налогообложения, НИИ фискальной политики Университета государственной фискальной службы Украины Татьяны Кощук, в случае реализации такого резкого повышения акцизного налогообложения табачных изделий для нагрева, цена на них может вырасти в полтора раза, что приведет к стремительному распространению контрабанды табачных изделий для нагрева в Украине.

“Нарушится паритет цен в странах-соседях (в феврале 2020 цена пачки стиков “Heets” составляла в Беларуси – 1,55 евро, Молдове – 1,82, России – 1,97, Украине – 1,86 евро). Это будет стимулировать контрабанду ТИЭН в Украину из стран-соседей”, – считает эксперт.

По словам Кощук, среди возможных последствий такого шага также высокая вероятность возвращения части потребителей на заметно дешевые контрабандные сигареты, при курении которых в организм человека попадают сравнительно большие объемы ряда опасных и потенциально опасных веществ.

“Сейчас складывается несколько парадоксальная ситуация: Кабинет Министров Украины, отдельные министерства настроены значительно либеральнее и демонстрируют значительно большее понимание к проблемам украинского бизнеса – тем более во время коронавирусной кризиса, чем отдельные народные депутаты”, – считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины также уже официально высказалось против резкого повышения акциза, указав, что более правильным является постепенное повышение запланированному графику повышение на несколько лет, как это сделано в отношении традиционных сигарет.

Похожую позицию высказали и в Институте экономики и прогнозирования НАН Украины, считая, что постепенное повышение акцизов принесет госбюджета на 18,7 млрд грн больше доходов, чем резкое одномоментное повышение.