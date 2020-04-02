Украина запускает беспрерывные поставки медицинских средств различного типа из Китая. Это необходимо для обеспечения беспрерывной защиты медработников, которые лечат пациентов, больных COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Очередной украинский самолет уже в Китае. Он должен доставить в Украину обычные защитные маски, которые будут реализовываться в аптечных сетях.

“С сегодняшнего дня наш воздушный мост работает в следующем режиме. Как только один самолет вылетает из Китая – ему навстречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день. Без перерывов и выходных”, – написал Тимошенко.

Также он добавил, что полеты для частных аптечных сетей оплачивают их собственники, а правительство помогает с логистикой – договаривается с перевозчиков о транспортировке фактически по себестоимости и о разрешении на перелет.