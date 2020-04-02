Об этом в Facebook сообщил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Очередной украинский самолет уже в Китае. Он должен доставить в Украину обычные защитные маски, которые будут реализовываться в аптечных сетях.
“С сегодняшнего дня наш воздушный мост работает в следующем режиме. Как только один самолет вылетает из Китая – ему навстречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день. Без перерывов и выходных”, – написал Тимошенко.
Также он добавил, что полеты для частных аптечных сетей оплачивают их собственники, а правительство помогает с логистикой – договаривается с перевозчиков о транспортировке фактически по себестоимости и о разрешении на перелет.
- В течение января-февраля 2020 года с территории Украины были экспортированы медицинские товары, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу COVID-19, на 15,2 млн долларов США.