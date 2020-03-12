Об этом сообщили в пресс-службе “Укртранснафты“.
АО “Укртранснафта” начало прием азербайджанской нефти объемом 90 тысяч тонн для ее дальнейшей транспортировки по нефтепроводу “Одесса-Броды” и одной из двух ниток нефтепровода “Дружба” в направлении Беларуси.
Транспортировка будет осуществлена в рамках действующего до конца текущего года договора.
“Предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь осуществляется в рамках договора между АО “Укртранснафта” и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО “Белорусская нефтяная компания”. Договор действует до конца 2020 года”, — отметили в компании.
Также в “Укртранснафте” отметили, что обеспечение транзита нефти в Беларусь “позволит повысить уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины”.
- Напомним, в апреле прошлого года в Беларуси заявили о резком ухудшении качества нефти, которая поступает с территории России по трубопроводу “Дружба”. Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз.
- 25 апреля 2019 года “Укртранснафта” вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу “Мозырь-Броды” (МН “Дружба”).
- Позже Беларусь полностью прекратила прием нефти из РФ до полного вытеснения из трубопровода “Дружба” некачественной российской нефти.