"Укртранснафта" начала прием азербайджанской нефти для транспортировки в Беларусь по нефтепроводу "Одесса-Броды".

Об этом сообщили в пресс-службе “Укртранснафты“.

АО “Укртранснафта” начало прием азербайджанской нефти объемом 90 тысяч тонн для ее дальнейшей транспортировки по нефтепроводу “Одесса-Броды” и одной из двух ниток нефтепровода “Дружба” в направлении Беларуси.

Транспортировка будет осуществлена в рамках действующего до конца текущего года договора.

“Предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь осуществляется в рамках договора между АО “Укртранснафта” и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО “Белорусская нефтяная компания”. Договор действует до конца 2020 года”, — отметили в компании.

Также в “Укртранснафте” отметили, что обеспечение транзита нефти в Беларусь “позволит повысить уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины”.