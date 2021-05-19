Україна планує витратили 15 млн гривень на гуманітарну допомогу Індії, яка потерпає від стрімкого поширення коронавірусної інфекції.

Відповідне розпорядження Кабміну у Telegram опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

Народний обранець наголосив що цей проєкт розпорядження Уряд не розглядав на відкритому засіданні.

У проєкті розпорядження вказано, що невиконання Указу президента України Про надання гуманітарної допомоги Індії для Міністерства внутрішніх справ виділяється 15 млн гривень з резервного фонду держбюджету. З них 11 млн для державної служби з надзвичайних ситуацій і 4 млн – для Національної гвардії. Ця сума повинна покрити й деякі витрати, пов’язані з доставленням допомоги.

Зокрема, ДСНС займатиметься закупівлею гуманітарної допомоги та підготуванням до відправлення, а Нацгвардія повинна доставити її.

7 травня президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що наша країна надасть гуманітарну допомогу Індії, яка потерпає від спалаху коронавірусної інфекції. Відповідний указ з дорученням уряду вже підписано.

Ввечері п’ятниці на сайті президента опублікували відповідний указ Зеленського № 186/2021. У ньому він постановляє надати гуманітарну допомогу Республіці Індія, а Кабінету Міністрів України — забезпечити її надання.

Ситуація з COVID-19 в Індії

Індія є другою країною (перша — США) у світі за кількістю виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію від початку епідемії.

Особливо важка ситуація із захворюваність на коронавірус фіксується останні два місяці. 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.

2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. За добу зареєстровано понад 400 000 нових випадків зараження.

У наступні дні так само фіксували понад 3 тисячі смертей за добу. 6 травня В Індії повідомили 412 тисяч нових випадків зараження та майже 4 тисячі смертей.

30 квітня Уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.

1 травня Австралія задля уникнення поширення “індійського” штаму коронавірусу припинила сполучення з Індією і заявила, що громадян, які повертатимуться з цієї країни, штрафуватимуть та ув’язнюватимуть. Владу розкритикували за цей крок, назвавши його расистським та таким, що порушує права людини.

Глобальні та індійські компанії, зокрема, Amazon, Intel і Google, допомагають другому за чисельністю населенню у світі боротися з коронавірусом.