Об этом шла речь в видеообращении министра, опубликованном в Telegram.
“Сейчас мы находимся на пороге пика коронавирусной болезни в Украине. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, количество пациентов возрастает настолько, что для помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах”, — сказал он.
Степанов отметил, что “к сожалению, такое произошло во многих странах”. В связи с этим министр призвал граждан придерживаться новых правил карантина.
“Поэтому призываю вас, уважаемые украинцы, очень тщательно соблюдать новые правила карантина и самоизоляции”, — подчеркнул он.
- Главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.
- По его словам, если бы Украина не приняла более жесткие карантинные меры, пик заболевания в Украине пришелся бы на 14-15 апреля.
- По состоянию на утро 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 143 новых случая.