Министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил, что сейчас Украина находится на пороге пика коронавирусной болезни.

Об этом шла речь в видеообращении министра, опубликованном в Telegram.

“Сейчас мы находимся на пороге пика коронавирусной болезни в Украине. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, количество пациентов возрастает настолько, что для помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах”, — сказал он.

Степанов отметил, что “к сожалению, такое произошло во многих странах”. В связи с этим министр призвал граждан придерживаться новых правил карантина.

“Поэтому призываю вас, уважаемые украинцы, очень тщательно соблюдать новые правила карантина и самоизоляции”, — подчеркнул он.