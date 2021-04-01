Об этом говорится в заявлении украинского МИД.
“30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания Посольства Украины в Российской Федерации плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе”, – говорится в заявлении.
В украинском ведомстве заявили, что рассматривают эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбление их достоинства, предоставление гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.
“Требуем от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ”, – говорится в сообщении.
В связи с перечисленным посольство Украины в Москве направило в МИД РФ ноту протеста.
Напомним, в столице РФ, в Москве, ночью 31 марта неизвестные обклеили заборы у посольства Украины плакатами с надписями “Крым – это Россия”.
Кроме того, подобные наклейки появились как минимум на двух автомобилях сотрудников украинской дипломатической миссии.
- Сегодня в пресс-центре Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.