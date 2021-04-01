Министерство иностранных дел Украины заявило о провокации против сотрудников украинского посольства в Москве и направило МИД РФ ноту протеста.

Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

“30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания Посольства Украины в Российской Федерации плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе”, – говорится в заявлении.

В украинском ведомстве заявили, что рассматривают эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбление их достоинства, предоставление гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

“Требуем от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ”, – говорится в сообщении.

В связи с перечисленным посольство Украины в Москве направило в МИД РФ ноту протеста.

Напомним, в столице РФ, в Москве, ночью 31 марта неизвестные обклеили заборы у посольства Украины плакатами с надписями “Крым – это Россия”.

Кроме того, подобные наклейки появились как минимум на двух автомобилях сотрудников украинской дипломатической миссии.