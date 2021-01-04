Офис Генерального прокурора совместно со следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований направили в Польшу письменное уведомление о подозрении для вручения бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что Новаку инкриминируется умышленное невыполнение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, решения и постановления суда, вступивших в законную силу, а также воспрепятствование их исполнению (ч. 3 ст. 382 УК Украины).

“По данным следствия, и.о. председателя госагентства на протяжении 2017-2019 годов умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их выполнению. В результате таких действий государственным исполнителем на Государственное агентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы, а также был предупрежден бывший чиновник об уголовной ответственности за невыполнение судебных решений”, – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в начале сентября 2019 госисполнитель завершил исполнительное производство в связи с направлением сообщения о совершении уголовного преступления. Однако, в конце сентября того же года Новак прекратил свои полномочия и. о. председателя “Укравтодора” и вернулся в Польшу, где был задержан за совершение ряда коррупционных уголовных правонарушений.

“В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет”, – отметили в ведомстве.