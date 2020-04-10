Об этом в сегодняшнем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский проинформировал, что в течение недели в Украину прибыли 4 самолета из Китая и Южной Кореи, которые привезли медицинские маски, защитные костюмы, аппараты ШВЛ и другое оборудование, необходимо для медиков в период пандемии COVID-19. Еще 4 самолета ожидаются на выходных.

“Результатом доставки будет почти полмиллиона респираторов, 150 тысяч одноразовых костюмов повышенного класса, 100 тысяч тестов ПЦР и 200 тысяч реагентов, необходимых для ПЦР-тестов. Кроме того, 20 тысяч защитных очков, 10 аппаратов ШВЛ и 10 спецбоксов для транспортировки больных, а также почти 10 млн масок, которые попадут на полки украинских аптек”, — сказал он.

Также Зеленский отметил, что Украина продолжает наращивать производство медицинских средств внутри страны. Для этого из Китая было экспортировано оборудование для производства масок.

“Параллельно мы наращиваем собственное производство. На этой неделе было отгружено 4 тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти 1 млн масок в день. Самолетом из Китая была доставлена промышленная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине”, — подчеркнул президент.