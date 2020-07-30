В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что возвращение Россией ноты протеста по проведению 26 июля во временно оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада" свидетельствует о "страусином поведение" российской дипломатии.

Об этом заявили в МИД Украины в комментарии агентству “Укринформ”.

В МИД Украины отметили, что такое поведение российских дипломатов не вызвало удивления.

“Не удивлены фактом возвращения российским МИД ноты протеста Украины в связи с проведением 26 июля 2020 года во временно оккупированном Севастополе так называемого “военно-морского парада” с предложением Украине “избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь является неотъемлемой частью России”, – заявили в дипведомстве. Добавив, что “свыклись только с фактом страусиного поведения российской дипломатии – вернуть документ, будто и не было”.

Также в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия “должна привыкнуть к тому, что подобное ее поведение не вредит официальной фиксации очередного правонарушения с целью его включения в текущие и будущие дела относительно России в связи с ее продолжающейся вооруженной агрессией против Украины”.