Об этом заявили в МИД Украины в комментарии агентству “Укринформ”.
В МИД Украины отметили, что такое поведение российских дипломатов не вызвало удивления.
“Не удивлены фактом возвращения российским МИД ноты протеста Украины в связи с проведением 26 июля 2020 года во временно оккупированном Севастополе так называемого “военно-морского парада” с предложением Украине “избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь является неотъемлемой частью России”, – заявили в дипведомстве. Добавив, что “свыклись только с фактом страусиного поведения российской дипломатии – вернуть документ, будто и не было”.
Также в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия “должна привыкнуть к тому, что подобное ее поведение не вредит официальной фиксации очередного правонарушения с целью его включения в текущие и будущие дела относительно России в связи с ее продолжающейся вооруженной агрессией против Украины”.
- Напомним, в воскресенье, 26 июля, в украинском Севастополе российские оккупанты организовали “парад кораблей” (по случаю дня военно-морского флота РФ). В связи с этим Украина передала российскому МИД ноту протеста.
- Россия вернула без рассмотрения ноту протеста по параду в Крыму.