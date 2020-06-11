Украина не будет менять Закон об образовании, который вызвал многочисленные дискуссии в соседних странах, в частности в Венгрии.

Об этом министр МИД Дмитрий Кулеба рассказал в ток-шоу “Право на власть“.

“Украина не будет вносить никаких изменений в закон об образовании, кроме тех, которые были обусловлены решение Венецианской комиссии”, – сказал Кулеба.

Кулеба напомнил, что Венецианская комиссия рекомендовала продолжить переходный период для перехода на новую систем обучения и Украина выполняет эту рекомендацию.

Вместе с тем по словам главы МИД, Венгрия соглашается, что украинцы венгерского происхождения должны владеть украинским языком.

Напомним, после принятия нового украинского закона об образовании в 2017 году между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический конфликт. Нормы “языковой статьи” закона, по мнению венгерской стороны, ограничивают возможности получения этническими венграми образования на родном языке. После принятия закона в Венгрии неоднократно заявляли о намерении не поддерживать важные для официального Киева международные решения.

В частности, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, так как в нем не были учтены предложенные изменения, обязывающие Украину “выполнить обязательства по отношению к национальным меньшинствам”. Однако в последний момент предложения Будапешта к документу были учтены и вето было снято.