Об этом министр МИД Дмитрий Кулеба рассказал в ток-шоу “Право на власть“.
“Украина не будет вносить никаких изменений в закон об образовании, кроме тех, которые были обусловлены решение Венецианской комиссии”, – сказал Кулеба.
Кулеба напомнил, что Венецианская комиссия рекомендовала продолжить переходный период для перехода на новую систем обучения и Украина выполняет эту рекомендацию.
Вместе с тем по словам главы МИД, Венгрия соглашается, что украинцы венгерского происхождения должны владеть украинским языком.
Напомним, после принятия нового украинского закона об образовании в 2017 году между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический конфликт. Нормы “языковой статьи” закона, по мнению венгерской стороны, ограничивают возможности получения этническими венграми образования на родном языке. После принятия закона в Венгрии неоднократно заявляли о намерении не поддерживать важные для официального Киева международные решения.
В частности, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, так как в нем не были учтены предложенные изменения, обязывающие Украину “выполнить обязательства по отношению к национальным меньшинствам”. Однако в последний момент предложения Будапешта к документу были учтены и вето было снято.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция Венгрии по украинскому языковому закона не должна быть препятствием в сотрудничестве Альянса с Украиной.
- В марте 2020 глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна продолжит блокировать заседания Совета НАТО-Украина до решения спора из-за украинского закона об образовании.