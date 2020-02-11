Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.
“Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий нет каких-либо оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины”, – сказано в сообщении.
Напомним, что Украина и Россия взаимно отозвали послов еще в 2014 году.
Также в 2018 году украинским парламентом был принят закон “О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией”.
- Ранее Европарламент принял резолюцию об имплементации общей внешней политики и политики безопасности, в которой признал Россию “неизбежным источником угроз”.
- 18 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную украинскую резолюцию “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина”, которая, в частности, осуждает действия РФ, связанные с арестами крымских активистов по обвинению в терроризме.
- Также была принята резолюция, призывающая РФ, как государство-оккупанта, вывести свои войска из Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.