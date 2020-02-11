В Министерстве иностранных дел сообщили, что не планируют назначать посла Украины в России.

Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий нет каких-либо оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины”, – сказано в сообщении.

Напомним, что Украина и Россия взаимно отозвали послов еще в 2014 году.

Также в 2018 году украинским парламентом был принят закон “О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией”.