У задержанного в Польше экс-главы Государственной автомобильной службы Украины Славомира Новака двойное гражданство, необходимости его экстрадиции в Украины может и не быть.

Об этом сообщили во время совместной пресс-конференции директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

“Насколько нам известно, на сегодняшний день у главного подозреваемого двойное гражданство – Польши и Украины”, – отметил Сытник.

Что касается возможной экстрадиции, то, как отметил директор НАБУ, о ней речь может и не идти.

“Мы не видим принципиальной разницы, где будет проходить суд. Действия, которые инкриминируются, совместно оценены как нами, так и нашими польскими коллегами”, – отметил он.

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил, что в настоящее время ему предъявлено польской стороной подозрение в рамках законодательства Польши. Но информация, которая получена в рамках работы совместной группы, также использована.

Сытник добавил, что подозрения, подготовленные в Украине антикоррупционными органами, направлены в Польшу.

“Также некоторые подозрения, подготовленные польской стороной, переданы нам и мы вручаем их на территории Украины”, – рассказал глава НАБУ.