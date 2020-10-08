Украина сейчас не может вводить полный локдаун, как это сделал Израиль или некоторые страны Европы, из-за роста случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он объяснил, что локдаун обычно вводится, чтобы “разорвать цепь передачи болезни”.

“Я прекрасно понимаю, что мы не можем сейчас пойти тем путем, по которому уже пошли некоторые европейские страны. Тем путем, по которому пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней в связи с увеличением количества больных”, – подчеркнул Степанов.

Он отметил, что необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. В связи с этим министр планирует провести консультации с экспертами.

“Я буду сейчас советоваться со специалистами, каким образом нам, с одной стороны, не остановить экономику.., но найти баланс, который мы будем выполнять. Такая своеобразная договоренность между всеми, чтобы всем могла быть оказана медицинская помощь. Этот баланс – с одной стороны, это работа экономики, работа страны, а с другой стороны – выполнение правил”, – объяснил Степанов.

Глава МОЗ говорил очень эмоционально. Он напомнил, что у медицинской системы Украины “есть определенный предел”.

“У нас есть ограниченное количество реаниматологов, инфекционистов, врачей… В наших больницах по состоянию на сегодняшнее утро находятся уже более 20 тысяч больных, то есть более 20 тыс. коек уже заняты больными. И каждый день это количество увеличивается”, – сообщил он.

Степанов отметил, что “мир не придумал другого способа остановки болезни, чем соблюдение правил”, но в Украине “многие политики перед выборами набирают очки за счет COVID-19”.

Он также подчеркнул, что украинские врачи “уже истощены”.

“Медицинская система просто не выдержит, если мы не начнем все без исключения соблюдать правила… Какой бы план ни был создан, есть базовые вещи, которые необходимы: это использование маски, соблюдение дистанции, минимальное количество контактов и пользования антисептиками. Это – базовые вещи. Это отсутствие любых массовых мероприятий, где возможна соответствующая передача. Это соблюдение тех правил, которые установлены в нашей стране. Это когда в ресторане не 20 человек сидит за столом, рядом друг с другом, а 4 человека – так, как это установлено. Это когда правила соблюдаются в магазине, на транспорте. Все эти правила были разработаны с одной целью: чтобы уменьшить количество людей, которые заболели, разрывать цепь передачи болезни”, – заявил министр.

Стоит отметить, что по состоянию на утро четверга, 8 октября, в Украине подтверждено 5397 новых случаев коронавируса COVID-19. Впервые с начала вспышки в нашей стране показатель суточной заболеваемости превысил отметку в 5 тысяч.

Ранее глава МОЗ Максим Степанов предполагал, что усиление карантина в Украине возможно, но в возвращении к полному локдауну нет необходимости.