Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья.
В ведомстве напомнили, что лекарственные средства, в частности иммунобиологические препараты, допускаются к применению в Украине при наличии документа об их государственной регистрации. Она осуществляется на основании заявления и результатов экспертизы регистрационных материалов, проведенной Государственным экспертным центром МОЗ Украины.
“Сейчас заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак в установленном порядке от каких-то субъектов не поступало. Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине “, – сообщили в МОЗ.
К слову, Украина будет обеспечена вакциной от коронавируса в рамках механизма COVAX. Предполагается, что это будут вакцины фирмы AstraZeneca (UK) и Novavax (USA). Их выделят бесплатно или по ценам ниже рыночных.
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