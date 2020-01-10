Пятый Президент Украины Петр Порошенко порекомендовал, как следует действовать в ситуации с катастрофой украинского самолета в Иране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Мы не можем не доверять разведывательной информации от наших стратегических партнеров, не зря еще несколько лет назад нашей команде пришлось договориться с ними о таком обмене. Но, одно дело – знать, другое – доказать. Поэтому соответственно стандартам международной гражданской авиации расследовать трагедию должна общая межгосударственная комиссия с привлечением стран, граждане которых пострадали”, – пишет Порошенко.

Пятый Президент также призвал инициировать созыв специального заседания Совбеза ООН, чтобы при участии Украины обговорить ситуацию по поводу катастрофы украинского самолета.

“Президент должен немедленно направить в Иран своего специального представителя для координации действий со всеми заинтересованными сторонами”, – подчеркивает он.

Помимо того, Порошенко утверждает, что Украина обязана срочно применить механизмы структур ЕС и НАТО, эффективно коммуницируя со всеми союзниками.

“Речь идет не о репутации конкретной авиакомпании. Речь идет о защите национальных интересов и имиджа Украины. Это именно тот случай, когда власть и оппозиция должны вместе защищать Украину”, – написал он.

Также Порошенко выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.