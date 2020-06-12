В Международном валютном фонде считают, что украинская экономика не оправится от кризиса из-за эпидемии коронавируса до 2023 года.

Об этом сообщается в опубликованном меморандуме МВФ с Украиной.

В фонде прогнозируют, что эпидемия коронавируса сильно ударит по экономике Украины, поскольку она уже сократилась на 1,5% только за первый квартал, а до конца года прогнозируется падение еще на 8%.

Отмечается, что докризисные прогнозы говорили о росте экономики на 3%.

В МВФ считают, что от ограничений, введенных в рамках карантина, сильнее всего пострадают розничная торговля, внутреннее производство и транспортная сфера Украины.

Помимо того, ожидается, что с конца текущего года возобновление экономики будут сдерживать ослабленные балансы банков и предприятий, а также фискальное давление.

Уточняется, что в конце 2021 года объемы производства в Украине будут находиться приблизительно на 6% ниже уровня конца 2019 года.

При этом в МВФ прогнозируют, что экономический рост в Украине будет постепенно расти на 4% в ближайшие годы, однако, объемы производства достигнут докризисного уровня не раньше 2023 года.