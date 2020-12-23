Украина не получала финальный отчет Ирана о катастрофе МАУ, – Енин

Информация о том, что Иран передал Украине финальный отчет о катастрофе МАУ в небе над Тегераном, которую обнародовали иранские СМИ, не соответствует действительности.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По его словам, Иран заявил, что отчет готов, но пока не передал его Украине.

“Мы неоднократно слышали от иранской стороны, что отчет готов, что сейчас завершается перевод. Я эти слова слышу последние два месяца чуть ли не каждую неделю, однако документы отсутствуют”, – сказал он.

Енин подчеркнул, что, согласно Чикагской конвенции, если техническое расследование не заканчивается в течение одного календарного года с момента катастрофы, иранская сторона обязана обнародовать промежуточный отчет.

“Окончательный отчет по техническому расследованию является тем финальным документом, на котором в дальнейшем будет базироваться как уголовное расследование, так и определения соответствующих сумм, компенсаций, о которых мы ведем переговоры с иранской стороной”, – добавил Енин.

Заместитель главы МИД добавил, что пока рано комментировать отчет, но Украина настаивает на объективном и беспристрастном расследовании.

Напомним, что 22 декабря иранские СМИ сообщили, что организация гражданской авиации Ирана сформировала финальный технический отчет о причинах катастрофы самолета “Международных авиалиний Украины” в небе над Тегераном. Все материалы якобы переданы представителям Украины, а также представителям всех государств, граждане которых погибли во время катастрофы.

Катастрофа самолета МАУ