Украина не получала финальный отчет Ирана о катастрофе МАУ, – Енин

Об этом в эфире Громадського радіо заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
По его словам, Иран заявил, что отчет готов, но пока не передал его Украине.
“Мы неоднократно слышали от иранской стороны, что отчет готов, что сейчас завершается перевод. Я эти слова слышу последние два месяца чуть ли не каждую неделю, однако документы отсутствуют”, – сказал он.
Енин подчеркнул, что, согласно Чикагской конвенции, если техническое расследование не заканчивается в течение одного календарного года с момента катастрофы, иранская сторона обязана обнародовать промежуточный отчет.
“Окончательный отчет по техническому расследованию является тем финальным документом, на котором в дальнейшем будет базироваться как уголовное расследование, так и определения соответствующих сумм, компенсаций, о которых мы ведем переговоры с иранской стороной”, – добавил Енин.
Заместитель главы МИД добавил, что пока рано комментировать отчет, но Украина настаивает на объективном и беспристрастном расследовании.
Напомним, что 22 декабря иранские СМИ сообщили, что организация гражданской авиации Ирана сформировала финальный технический отчет о причинах катастрофы самолета “Международных авиалиний Украины” в небе над Тегераном. Все материалы якобы переданы представителям Украины, а также представителям всех государств, граждане которых погибли во время катастрофы.
Катастрофа самолета МАУ
Напомним, 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
В июле во Франции специалисты завершили расшифровку данных “черных ящиков” сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.
- 19 октября в Тегеране стартовал второй раунд переговоров о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ.
- По итогам переговоров Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета Международных авиалиний Украины” под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.
- 21 октябре стало известно, что в течение недели украинское следствие должно получить подробную информацию о результатах расследования авиакатастрофы.