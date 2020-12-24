Кабинет Министров Украины не планирует прекращать авиасообщение или ограничивать путешествия на время праздников.

Об этом сообщил сегодня на итоговом годовом онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Я хочу заверить, что таких планов нет. Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить какие-то ограничения на авиасообщение”, – подчеркнул Кулеба.

В то же время глава МИД призвал граждан, которые все-таки решат путешествовать, придерживаться максимальных мер безопасности в условиях пандемии коронавируса.

“И будем надеяться, что ничего форс-мажорного не произойдет в ближайшие недели в мире. Я имею ввиду форс-мажоры, связанные с пандемией. И нам не придется пересматривать это решение. На сейчас позиция Правительства является таковой”, – подчеркнул Кулеба.

Министр уточнил, что авиасообщение с Великобританией, где обнаружен новый штамм коронавируса, также не планируют прекращать.

“У нас очень ограничено, сведено к критическому минимуму авиасообщение с Британией. Ситуация остается контролируемой. Мы внимательно следим за развитием дискуссий относительно нового штамма (коронавируса – ред.) в Евросоюзе и пока не видим оснований для того, чтобы закрывать полностью авиасообщение с Великобританией”, – отметил Кулеба.

Он уточнил, что сразу после обнародования информации о новом штамме авиасообщение с Британией закрыли те страны, которые имели “большой и динамичный пассажиропоток” с ней. Но “второй волны и массового глобального блокирования авиасообщения” нет.

(На видео – с 11:50 и 28:15)