Об этом он рассказал в интервью ТСН.

“Пока мы действуем в рамках исключительно международного законодательства. Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение №6 к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не собираемся внедрять. Мы просто нашу систему здравоохранения перестроили так, что при необходимости двумя нажатиями на клавиатуре можно было предоставить нужную форму справки человеку, который будет путешествовать, и, вероятно, какая-то страна введет требование при пересечении границы предъявить международное свидетельство о вакцинации” – объяснил Ляшко.

Он добавил, что эта справка будет бесплатной, впрочем, она не будет обязательной внутри страны.

“100% могу сказать, что такого не будет, пока есть ограниченный доступ к вакцинам. И пока мы четко понимаем подходы к внедрению или непринятию каких-то справок”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что необходимо разделять вопрос иммунного паспорта и международного свидетельства о вакцинации.

“У нас уже большое количество людей, которые переболели и попали в статистику, есть люди, которые переболели, но их система здравоохранения не увидела, потому что они не обратились за медицинской помощью, перенесли легко, не обратились за тестированием. Такие люди есть. И у них есть иммунитет, который образовался в результате болезни. Поэтому внедрение справок и паспортов может привести к разделению людей. Сейчас рассматриваются различные вопросы как на уровне ЕС, так и на уровне ВОЗ, и мы приобщены к этим процессам, поэтому надо принимать взвешенные решения, которые должны учитывать как защиту и влияние на эпидемию, так и права человека сделать определенные вещи и выбор”, – добавил главный санврач.