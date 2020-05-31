Украина не разрабатывает вакцину против коронавируса COVID-19, так как в нашей стране нет необходимых для этого лабораторных мощностей.

Об этом заявил в интервью “Радио Свобода” замминистра охраны здоровья Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в мире ведется около 70 разработок вакцины против коронавируса. Некоторые из них уже вышли на вторую и третью стадии клинических исследований.

Но украинских разработок нет.

“Около 70 разработок идет вакцины против коронавирусной болезни. Да, это не быстрый процесс. И с момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев. Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя в нашей популяции, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ожидать ее вот-вот, очень быстро. Хотя некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований… Украинских разработок среди них нет”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что Министерство охраны здоровья Украины консультировалось с украинскими учеными по данному поводу, и те заявили о нехватке лабораторных мощностей.

“Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом того, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины”, – подчеркнул Ляшко.

(На видео – с 36:20)