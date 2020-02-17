Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не согласиться признать виновным в катастрофе самолета в Иране "какого-нибудь солдата".

Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“Я позавчера встречался с министром иностранных дел Ирана, во время этой встречи мы требовали справедливого и честного расследования. Мы не согласимся признать (виновным) некоего солдата, который сбил (самолет), мы требуем знать всю правду, что произошло с нашим рейсом, что привело к гибели наших людей”, – заявил министр Пристайко.

Дипломат также подчеркнул, что украинское правительство работает над восстановлением справедливости и привлечением всех виновных в гибели украинцев к ответственности.

“Я понимаю, что ничем нельзя отплатить за жизнь ваших родных. Единственное, что мы можем сделать – требовать справедливую компенсацию. Я уверен, что мы сможем доложить вам об этом”, – сказал он.