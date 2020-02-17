Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.
“Я позавчера встречался с министром иностранных дел Ирана, во время этой встречи мы требовали справедливого и честного расследования. Мы не согласимся признать (виновным) некоего солдата, который сбил (самолет), мы требуем знать всю правду, что произошло с нашим рейсом, что привело к гибели наших людей”, – заявил министр Пристайко.
Дипломат также подчеркнул, что украинское правительство работает над восстановлением справедливости и привлечением всех виновных в гибели украинцев к ответственности.
“Я понимаю, что ничем нельзя отплатить за жизнь ваших родных. Единственное, что мы можем сделать – требовать справедливую компенсацию. Я уверен, что мы сможем доложить вам об этом”, – сказал он.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- Впоследствии появилась информация, что иранская сторона настаивает на том, чтобы черные ящики сбитого под Тереганом самолета МАУ были расшифрованы в Иране.