В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что принудительная автоматическая российская паспортизация, навязанная Россией украинским гражданам в оккупированном Крыму в 2014 году, не признается Украиной и не является основанием для потери украинского гражданства.

Об этом говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что в последние дни в информационном пространстве наблюдается искусственная дискредитационная кампания касательно российских паспортов, которые навязывались гражданам Украины российской оккупационной администрацией Крыма с марта 2014 года. Принудительная паспортизация – это элемент репрессивной политики государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации.

В МИД подчеркнули, что после незаконной оккупации и попытки аннексии Россия грубо нарушила как украинское законодательство, так и международное право.

Закон Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины” от 15 апреля 2014 четко определяет, что принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, гражданства Российской Федерации не признается Украиной и основанием для потери гражданства Украины. Статья 45 Положения о законах и обычаях сухопутной войны, утвержденного IV Гаагской конвенции 1907 года, запрещает принуждение населения оккупированных территорий к присяге на верность государству-оккупанту, а следовательно и к принудительной смене гражданства.

“Навязанная паспортизация является элементом системного давления российской оккупационной администрации на граждан Украины, заранее спланированным и цинично реализованным. Граждане Украины, проживающие в АР Крым и г. Севастополь, фактически были лишены права выбора. Возможности отказа от российского гражданства были жестко ограничены путем определения недостаточного количества соответствующих центров и слишком коротких сроков приема заявлений об отказе”, – отмечается в заявлении.

Кроме того, в случае отказа жителей Крыма от получения российских паспортов, искусственно ограничивались их права на трудоустройство, медицинскую защиту, социальную и пенсионную помощь. Отсутствие российского паспорта могло также стать причиной принудительной депортации из АРК и запрета въезда на территорию Крыма.

Неотъемлемым аспектом автоматической паспортизации была и угроза преследования проукраинских активистов, в том числе журналистов, со стороны оккупационных властей. История оккупации показала, что жители Крыма имели все основания для опасений, что из-за подачи заявлений об отказе от российского гражданства оккупационная власть осуществляла “инвентаризацию” оппонентов для проведения репрессий.

Граждане Украины были вынуждены получать российские паспорта еще и для того, чтобы сохранить свои дома, имущество на оккупированном полуострове.

“Недавнее подписание президентом РФ В. Путиным указа о лишении украинских граждан возможности владения землей во временно оккупированном Крыму – очередной шаг к навязыванию российского гражданства и грубого нарушения международного права. Украина будет защищать права и интересы граждан Украины, проживающих в условиях оккупации в Автономной Республике Крым и г. Севастополе. Крым – это Украина”, – резюмировали в МИД.