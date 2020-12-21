Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, несмотря на то, что десятки стран уже приняли такое решение из-нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

“У нас визовый режим с британцами, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с обучения из-за границы домой на рождественские каникулы”, – написал он.

По словам Криклия, Украина будет отслеживать ситуацию и в случае необходимости пересмотрит решение.