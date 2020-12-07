Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что тема вакцины для Украины присутствует на повестке дня и украинцы не останутся "в конце очереди".

Об этом он рассказал в интервью “РБК-Украина”.

Министр отметил, что правительство, президент и послы в отдельных странах активно над этим работают.

“Мы помогли МОЗ в начале пандемии присоединиться и к европейскому комитету здравоохранения, затем к COVAX, мы работаем на двустороннем уровне с правительствами США, Германии, чтобы этот вопрос был решен положительно. И чтобы мы не остались где-то в конце очереди на вакцину”, – говорит Кулеба.

Тем не менее, по его словам, пока несколько рано говорить о конкретике, поскольку “только пару недель назад начали говорить о конкретных цифрах эффективности определенных вакцин”.