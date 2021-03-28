Во втором туре отборочной стадии чемпионата мира-2022 по футболу сборной Украины не удалось дома победить национальную команду Финляндии.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Встреча прошла на НСК “Олимпийский” в Киеве и завершилась со счетом 1: 1.

Имея значительное преимущество на протяжении всего матча, подопечные Андрея Шевченко забили на 80-й минуте – прострел Александра Караваева на гол превратил Жуниор Мораес.

Но на 89-й минуте ошибся в собственной штрафной и заработал красную карточку Виталий Миколенко. Пенальти заработал и реализовал лидер финской сборной Пукки.

Счет 1: 1 остался неизменным до финального свистка.

Турнирное положение: Франция – 4 очка (после 2-х игр), Финляндия – 2 (2), Украина – 2 (2), Босния и Герцеговина – 1 (1), Казахстан – 0 (1).

Следующий матч в квалификации мирового первенства сборная Украины сыграет 31 марта на НСК “Олимпийский” в Киеве против команды Казахстана.