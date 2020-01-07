Украина в 2019 году обновила исторический рекорд импорта бананов - их ввезли на 8-9% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает портал Украинской плодоовощной ассоциации.

“По предварительным оценкам аналитиков Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), в 2019 году Украина обновила исторический рекорд импорта бананов. Эксперты оценивают импорт бананов в Украину за 12 месяцев 2019 года в 270-275 тыс. тонн, что на 8-9% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2018 году”, – говорится в сообщении.

По оценкам УПОА, в 2019 году каждый житель Украины впервые потребил в среднем более 6 кг бананов за год.

При этом, объем рынка бананов Украины больше, чем объем рынка яблок в стоимостном измерении.

По словам экономиста инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, в среднем один потребитель в Украине потратил на бананы в 2019 году около 170 грн ($7.2), а на яблоки – лишь около 110 грн ($4.7). Поэтому, констатирует он, бананы уже сейчас обеспечивают рознице в полтора раза больше выручки, чем яблоки.

Аналитики УПОА оценивают розничный оборот бананов в Украине в 7,5 млрд грн ($320 млн), в то время как розничный оборот яблок не превышал 4,4 млрд грн ($190 млн).

Кроме бананов, Украина продолжает наращивать импорт и других тропических фруктов: мандаринов, апельсинов, лимонов, грейпфрутов, хурмы, киви, авокадо, ананасов, манго и т.п.

В сообщении отмечается, что не последнюю роль в этом играет и укрепление украинской гривны по отношению к доллару и евро. Однако импорт интересен и супермаркетам, и новому поколению молодых потребителей, которые ищут новые вкусы и хотят пробовать новые, зачастую экзотические продукты.