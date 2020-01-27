Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.
“В ПАСЕ оспорены полномочия Российской делегации по базовым причинам! Более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы и теперь этот вопрос в течении двух дней будет изучен в Ассамблее, и после этого принято окончательное решение”, – отметил нардеп.
Напомним, что сегодня в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в которой принимает участие украинская делегация.
- 16 января Верховная Рада поручила украинской делегации предоставить свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 2020 года.
- Ранее в Раде определились с составом украинской делегации в ПАСЕ.
- Главой делегации Украины в ПАСЕ стала депутат от партии “Слуга народа” Елизавета Ясько.