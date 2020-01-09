Об этом рассказал сегодня на брифинге генеральный директор компании “Оператор газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон.

“Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход. По нашим расчетам это около $ 450 млн в год. Мы просто не заработаем эти деньги. Как мы будем компенсировать? Мы будем искать новые рынки”, – подчеркнул он.

(На видео – с 37:50)

На своей странице в Facebook Сергей Макогон уточнил, что запуск “Турецкого потока” приведет к снижению транзита через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров.

По его словам, после запуска газопровода Болгария, Турция и ряд других стран уже не получают газ через Украину.

“Сегодня (8 января, – ред.) пафосно был запущен “Турецкий поток”. Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд кубометров”, – отметил Макогон.

В связи с этим он заверил, что Украина ищет новые возможности для задействования инфраструктуры “старого” Трансбалканского газопровода.

“Мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн кубометров в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе”, – написал Макогон.

СПРАВКА. Газопровод “Турецкий поток” проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до турецкого Кыйыкёя. “Турецкий поток” имеет общую мощность 31,5 миллиарда кубических метров, из которых первая линия обеспечит турецким потребителям мощность 15,75 млрд кубометров российского газа. А вторая линия будет поставлять еще 15,75 млрд кубометров газа в Европу через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Трансбалканский газопровод – магистральный газопровод, проложенный по территориям Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции. Мощность – 15 млн. куб. м. в год.