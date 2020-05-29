Украина ожидает, что Международный валютный фонд утвердит программу Stand-By на 5 миллиардов долларов на заседании Совета директоров 5 июня.

Об этом в интервью агентству Reuters сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, первый транш программы в размере 1,9 млрд долларов будет выделен на следующий день – 6 июня.

Отмечается, что Украине нужны кредиты, чтобы выдержать экономический шок, вызванный эпидемией коронавируса.

Шмыгаль также добавил, что, по предварительным оценкам, во втором квартале этого года валовой внутренний продукт может упасть на 12 %.