Об этом в интервью агентству Reuters сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, первый транш программы в размере 1,9 млрд долларов будет выделен на следующий день – 6 июня.
Отмечается, что Украине нужны кредиты, чтобы выдержать экономический шок, вызванный эпидемией коронавируса.
Шмыгаль также добавил, что, по предварительным оценкам, во втором квартале этого года валовой внутренний продукт может упасть на 12 %.
- 7 мая стало известно, что Международный валютный фонд и Украина вместо трехлетней программы EFF заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев.
- 13 мая сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на подписание новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) к концу мая 2020 года.