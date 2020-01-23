Министерство финансов Украины объявило о выпуске новых еврооблигаций, выпущенных в евро с десятилетним сроком обращения.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Общая сумма бондов составит 1,25 миллиарда евро, с конечным сроком погашения – 27 января 2030 года. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375 % годовых, а расчеты по новому выпуску должны состояться 27 января 2020 года.

Отмечается, что сумма заявок на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии составила более 7 миллиардов евро от более 350 инвесторов со всего мира. Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, евробонды размещены по самым дешевым в истории Украины процентными ставками.

“В прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75 % в год. Сегодня мы заимствуем 1.25 млрд евро под 4,375 % годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для государственного бюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития”, – написал он на своей странице в Facebook.

СПРАВКА. Еврооблигация – это долговая ценная бумага, выпущенная компанией или государством с целью привлечения заемных средств на внешнем рынке капитала. Номинал еврооблигации выражается в валюте, являющейся иностранной для заемщика.