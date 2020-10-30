Министерство охраны здоровья Украины в пятницу, 30 октября, в очередной раз обновило список стран из "красной" и "зеленой" зон.

Соответствующие данные опубликованы на сайте МОЗ.

В списке приведена информация о более чем 190 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В “красную” зону вошли 50 государств.

Так, Венгрия, Италия, Монако, Болгария, Сан-Марино перешли из “зеленой” в “красную” зону. В то же время Израиль, Молдова, Кабо-Верде, Панама, Колумбия переместились в “зеленую” часть списка.

В “красную” зону также входят: США, Бельгия, Чехия, Армения, Словения, Швейцария, Нидерланды, Франция, Грузия, Словакия, Испания, Хорватия, Черногория, Великобритания, Польша, Австрия, Португалия, Северная Македония, Румыния, Ирландия и другие страны.

В “зеленую” зону также входят: Литва, ОАЭ, Германия, Тунис, Дания, Швеция, Израиль, Бразилия, Беларусь, Канада, Норвегия, Турция, Япония, Египет, Австралия и другие страны.

Согласно постановлению Кабинета Министров, государством с широким распространением коронавируса COVID-19 (страной из “красной” зоны”) является такая страна, в которой наблюдается один из следующих признаков:

• количество новых случаев регистрации COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;

• прирост новых случаев регистрации COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.