В пятницу, 20 ноября, Министерство охраны здоровья Украины традиционно обновило список стран, которые отнесены к "красной" и "зеленой" зонам.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МОЗ.

В списке указана информация о более чем 190 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Список стран из “красной” зоны сократился до 44. Это на одну меньше по сравнению с прошлой неделей.

Так, в “зеленую” зону переместилась Мальта.

Также в “зеленую” зону входят: Германия, Республика Молдова, Греция, Турция, Египет, Дания, Латвия, Албания, ОАЭ, Тунис, Канада, Беларусь, Норвегия, Бразилия, Япония и другие страны.

В “красную” зону входят: США, Великобритания, Чехия, Черногория, Швейцария, Австрия, Словения, Бельгия, Франция, Грузия, Польша, Италия, Хорватия, Венгрия, Португалия, Болгария, Литва, Испания, Нидерланды, Словакия, Швеция и другие страны.

Украина включает в “красный” список те страны, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в нашей стране.

Согласно постановлению Кабинета Министров, государством с широким распространением коронавируса COVID-19 (страной из “красной” зоны”) является такая страна, в которой наблюдается один из следующих признаков:

• количество новых случаев регистрации COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;

• прирост новых случаев регистрации COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.