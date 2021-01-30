Министерство охраны здоровья Украины обновило список стран, которые отнесены к "красной" или "зеленой" зонам.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте МОЗ.

В список включены 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Список стран “красной” зоны был расширен: сейчас в него включены 74 страны (неделей ранее их было 68).

Так, “красную” зону пополнили: Сент-Люсия (островное государство в восточной части Карибского моря); Доминиканская Республика; Кабо-Верде (государство, расположенное на вулканическом архипелаге возле северо-западного побережья Африки); Перу; Барбадос (островное государство в восточной части Карибского моря); Мексика; Парагвай.

Также в “красную” зону входят: США, Чехия, Израиль, Португалия, Великобритания, Словения, Черногория, Хорватия, Испания, Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Польша, Германия, Швеция, Дания, Нидерланды, Австрия, Канада, Грузия, Россия, Швейцария, Франция, Италия, ОАЭ, Бразилия, Тунис и другие государства.

В “зеленую” зону переместилась: Эсватини (страна в Южной Африке).

Кроме того, в “зеленую” зону входят: Турция, Египет, Молдова, Босния и Герцеговина, Армения, Норвегия, Болгария, Греция, Мальдивы, Япония, Финляндия, Исландия и другие государства.

Украина включает в “красный” список страны, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в нашей стране.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию (с использованием электронного сервиса “Дома”). При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.