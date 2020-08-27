Кабинет министров Украины решил на день раньше закрыть украинскую границу для иностранцев. Так, украинские границы закроются уже в полночь 28 августа.

Об этом сообщает пресс- служба КМУ.

Сначала в Правительстве заявляли, что граница закроется для иностранцев 29 августа, однако решение изменили.

С целью предотвращения распространения на территории Украины второй волны острой респираторной болезни СОVID-19 вводятся временные ограничения на въезд в Украину иностранцам.

В то же время право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений будут отдельные категории иностранных граждан. Также согласно украинскому законодательству, глава Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуске иностранцев через государственную границу.

Согласно правительственному решению въезд в Украину разрешается иностранцам, которые:

– являются родственниками первой линии граждан Украины;

– имеют официальное действующее разрешение на работу в Украине;

– являются техническими специалистами, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

– направляются территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

– прибывают в страну с целью обучения;

– проходят военную службу в Вооруженных Силах;

– постоянно или временно проживают в Украине, имеют вид на постоянное или временное жительство в Украине;

– есть главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров, Офиса Президента, Министерства иностранных дел.

– являются водителями и / или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

– есть деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

– прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих лиц;

– есть лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации

– прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Указанные категории иностранных граждан должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением СОVID-19 и обсервацией (выданный страховой компанией, которая имеет представительство в Украине).

Также смогут въехать на территорию Украины иностранцы, которые:

– признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

– являются дипломатами, работниками консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей или являются лицами, прибывающих по приглашению Министерства иностранных дел Украины;

– есть инструкторами Вооруженных Сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны.

Как сообщалось ранее, 26 августа Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.