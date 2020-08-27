Об этом сообщает пресс- служба КМУ.
Сначала в Правительстве заявляли, что граница закроется для иностранцев 29 августа, однако решение изменили.
С целью предотвращения распространения на территории Украины второй волны острой респираторной болезни СОVID-19 вводятся временные ограничения на въезд в Украину иностранцам.
В то же время право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений будут отдельные категории иностранных граждан. Также согласно украинскому законодательству, глава Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуске иностранцев через государственную границу.
Согласно правительственному решению въезд в Украину разрешается иностранцам, которые:
– являются родственниками первой линии граждан Украины;
– имеют официальное действующее разрешение на работу в Украине;
– являются техническими специалистами, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
– направляются территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
– прибывают в страну с целью обучения;
– проходят военную службу в Вооруженных Силах;
– постоянно или временно проживают в Украине, имеют вид на постоянное или временное жительство в Украине;
– есть главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров, Офиса Президента, Министерства иностранных дел.
– являются водителями и / или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
– есть деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;
– прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих лиц;
– есть лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации
– прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.
Указанные категории иностранных граждан должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением СОVID-19 и обсервацией (выданный страховой компанией, которая имеет представительство в Украине).
Также смогут въехать на территорию Украины иностранцы, которые:
– признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
– являются дипломатами, работниками консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей или являются лицами, прибывающих по приглашению Министерства иностранных дел Украины;
– есть инструкторами Вооруженных Сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны.
Как сообщалось ранее, 26 августа Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.
- Граждане Республики Беларусь смогут въехать в Украину, несмотря на указанный запрет.
- Также въезд в страну будет разрешен 9 категориям граждан.