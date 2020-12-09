Украина обжаловала техническое поражение национальной сборной в матче со Швейцарией

Украинская ассоциация футбола обратилась в спортивный арбитражный суд в Лозанне с заявлением об обжаловании решения Апелляционного комитета УЕФА о зачислении сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии.

Об этом сообщили на сайте УАФ.

Отмечается, что на прошлой неделе УАФ получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть решения о присуждении сборной Украины технического поражения со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией.

“Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа – мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела”, – подчеркнул генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Позицию УАФ в Лозанне будут защищать, в том числе, и специалисты в сфере спортивного права из Испании и Швейцарии.