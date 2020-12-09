Украина обжаловала техническое поражение национальной сборной в матче со Швейцарией

Об этом сообщили на сайте УАФ.
Отмечается, что на прошлой неделе УАФ получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть решения о присуждении сборной Украины технического поражения со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией.
“Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа – мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела”, – подчеркнул генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.
Позицию УАФ в Лозанне будут защищать, в том числе, и специалисты в сфере спортивного права из Испании и Швейцарии.
Поединок между Украиной и Швейцарией должен был состояться 17 ноября в 21:45 по киевскому времени. Команда Шевченко была готова выйти на поле в составе более 13 игроков, что соответствует регламенту.
- У троих футболистов сборной Украины обнаружили коронавирус COVID-19. Так, согласно полученным утром результатам ПЦР-тестирования, проведенного вчера вечером, положительными оказались четыре теста – игроков Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Баштового.
- 25 ноября Союз европейских футбольных ассоциаций присудил техническое поражение сборной Украины со счетом 0: 3 за скандально отмененный 17 ноября матч Лиги наций против команды Швейцарии.