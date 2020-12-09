Covid-19 Украина

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Украина обжаловала техническое поражение национальной сборной в матче со Швейцарией

Украинская ассоциация футбола обратилась в спортивный арбитражный суд в Лозанне с заявлением об обжаловании решения Апелляционного комитета УЕФА о зачислении сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии.

Среда, 9 декабря 2020, 19:47

Об этом сообщили на сайте УАФ.

Отмечается, что на прошлой неделе УАФ получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть решения о присуждении сборной Украины технического поражения со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией.

“Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа – мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела”, – подчеркнул генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Позицию УАФ в Лозанне будут защищать, в том числе, и специалисты в сфере спортивного права из Испании и Швейцарии.

Поединок между Украиной и Швейцарией должен был состояться 17 ноября в 21:45 по киевскому времени. Команда Шевченко была готова выйти на поле в составе более 13 игроков, что соответствует регламенту.

  • У троих футболистов сборной Украины обнаружили коронавирус COVID-19. Так, согласно полученным утром результатам ПЦР-тестирования, проведенного вчера вечером, положительными оказались четыре теста – игроков Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Баштового.
  • 25 ноября Союз европейских футбольных ассоциаций присудил техническое поражение сборной Украины со счетом 0: 3 за скандально отмененный 17 ноября матч Лиги наций против команды Швейцарии.
Теги: сборная Украины, футбол, Швейцария

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