Кабинет министров Украины освободил приезжих из-за рубежа от обсервации и самоизоляции при условии наличия у них отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Такое решение правительство приняло на заседании 25 июня.

Решение правительства предусматривает возможность прекратить режим самоизоляции или обсервации для иностранцев, которые пересекли государственную границу, если они получили отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.

Тест должны сделать уже после пересечения границы или пунктов въезда.