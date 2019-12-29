Об этом сообщили в комментарии “Громадскому” советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская.
“Отдали 127, забрали 76. Договорились о 80, но четыре человека остались там из-за семей. Они освобождены, но остались там”, – отметил Сивохо.
Лутковская, в свою очередь, уточнила, что в списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию.
“Пока не окончательно, штаб пока считает”, — добавила Лутковская.
Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо повідомив, що в межах обміну Україна повернула 76 своїх громадян, а віддала — 127 утримуваних pic.twitter.com/IjPXoBcIp5
— hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019
Стоит отметить, что обмен с “ЛНР”, в рамках которого были освобождены 25 украинцев, состоялся на подконтрольной Украине территории на КПВВ “Майорское”. Остальных украинцев освободили в рамках обмена на временно оккупированной территории Донбасса – в Горловке Донецкой области.
- Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.
- Пять бывших сотрудников “Беркута”, обвиняемые в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, были доставлены на КПВВ “Майорское” в Донецкой области для обмена.