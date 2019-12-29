Украинская сторона передала боевикам "ДНР/ЛНР" в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.

Об этом сообщили в комментарии “Громадскому” советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская.

“Отдали 127, забрали 76. Договорились о 80, но четыре человека остались там из-за семей. Они освобождены, но остались там”, – отметил Сивохо.

Лутковская, в свою очередь, уточнила, что в списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию.

“Пока не окончательно, штаб пока считает”, — добавила Лутковская.

Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо повідомив, що в межах обміну Україна повернула 76 своїх громадян, а віддала — 127 утримуваних pic.twitter.com/IjPXoBcIp5 — hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019

Стоит отметить, что обмен с “ЛНР”, в рамках которого были освобождены 25 украинцев, состоялся на подконтрольной Украине территории на КПВВ “Майорское”. Остальных украинцев освободили в рамках обмена на временно оккупированной территории Донбасса – в Горловке Донецкой области.