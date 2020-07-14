Такое заявление он сделал сегодня на брифинге.
Кулеба отметил, что ситуация вокруг Саакашвили “вызывает сожаление”, так как “есть гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, но который активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов”.
“Имя этого гражданина Михеил Саакашвили. И каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс вот в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает”, – подчеркнул Кулеба.
Он заверил, что Украина понимает ситуацию в Грузии накануне выборов, которая “очень чувствительная”, и чрезвычайно ценит дружбу с грузинскими партнерами, “соседями по Черному морю”.
“Мы рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя, потому что я глубоко убежден, что заявления частного лица не могут разрушить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами”, – сказал Кулеба.
“Позиция МИД по этому вопросу максимально четкая: господин Саакашвили – частное лицо, и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии он не представляет позицию Украины”, – добавил глава МИД.
(На видео – с 21:15)
- 10 июля стало известно, что посла Украины Игоря Долгова вызвали в МИД Грузии из-за заявлений экс-президента этой страны, главы исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михеила Саакашвили. Это не первый раз, когда в МИД Грузии вызвали посла Украины из-за заявлений Саакашвили. Подобная ситуация произошла в июне 2020 года.
- 7 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ. Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем Михеила Саакашвили.
- Грузия решила отозвать своего чрезвычайного и полномочного посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.