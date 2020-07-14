Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае с заявлениями Михеила Саакашвили по поводу Грузии "выгребает государство".

Такое заявление он сделал сегодня на брифинге.

Кулеба отметил, что ситуация вокруг Саакашвили “вызывает сожаление”, так как “есть гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, но который активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов”.

“Имя этого гражданина Михеил Саакашвили. И каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс вот в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает”, – подчеркнул Кулеба.

Он заверил, что Украина понимает ситуацию в Грузии накануне выборов, которая “очень чувствительная”, и чрезвычайно ценит дружбу с грузинскими партнерами, “соседями по Черному морю”.

“Мы рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя, потому что я глубоко убежден, что заявления частного лица не могут разрушить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами”, – сказал Кулеба.

“Позиция МИД по этому вопросу максимально четкая: господин Саакашвили – частное лицо, и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии он не представляет позицию Украины”, – добавил глава МИД.

(На видео – с 21:15)