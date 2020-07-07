По фактам незаконных обысков у крымских татар спецслужбами оккупантов открыто уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

“Утром 7 июля в нескольких районах временно оккупированного Крыма представители ФСБ России провели ряд незаконных обысков по месту жительства граждан Украины. По данному факту следственным управлением Главного управления национальной полиции в АР Крым и г. Севастополя внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч.2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины “, – сказано в сообщении.

Уточняется, что процессуальное руководство по делу осуществляется прокуратурой Крыма.