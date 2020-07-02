Украина отменила продажу евробондов на $1,75 млрд после заявления Смолия об отставке

Об этом на брифинге рассказал министр финансов Сергей Марченко.
Марченко отметил, что вчера Украина провела успешное размещение еврооблигационных займов на сумму 1,7 млрд долларов с рекордной доходностью в 7,3% и погашением в 2033 году.
“Как только мы завершили выпуск, мы узнали о новости, которая нас, мягко говоря, встревожила. Отставка главы НБУ. Возможно, даже шокировала. В связи с чем были долгие ночные переговоры с инвесторами, с нашими юридическими советниками. Поскольку это событие в мире международных финансов является достаточно существенным. Поэтому утром было принято решение остановить этот выпуск”, – объяснил он.
По его словам, инвесторы одобрили это решение.
“Мы показываем, что мы как государство Украина не пытаемся бежать за быстрыми решениями, обманывая кого-то… Мы готовы сделать определенную паузу и потом решить, что мы будем делать. Но я скажу, что это событие (новость об отставке Смолия, – ред.) было абсолютно неординарным. Более того, худшего момента, чем вчерашнее заявление главы НБУ, для этой транзакции быть не могло. Время выхода заявления и формат были достаточно для нас неожиданными”, – подчеркнул министр финансов.
По его словам, Минфин остается преданным взвешенной фискальной и денежно-кредитной политике, а также конструктивному сотрудничеству с НБУ и продолжению реформ, которые поддерживаются международными партнерами.
“Мы ценим поддержку инвестиционного сообщества Украины, которую оно демонстрировало еще вчера, и продолжим политику открытости и прозрачности в отношениях с рынком”, – отметил Марченко.
- 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.
- Правление Национального банка продолжит работать, несмотря на отставку главы центробанка Якова Смолия.
- Офис Президента опубликовал заявление после отставки председателя Национального банка Украины Якова Смолия.
- Ряд нардепов отреагировали на решение Якова Смолия уйти с поста главы Нацбанка Украины. Они называют его “плохим знаком” и говорят о возможном возвращении старых коррупционных элит.
- Послы стран-членов “Большой семерки” (G7) отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия и предостерегли украинскую власть от подрыва независимости НБУ.
- Ранее #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.