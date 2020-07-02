Covid-19 Украина

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Украина отменила продажу евробондов на $1,75 млрд после заявления Смолия об отставке

Украина отказалась от выпуска евробондов на 1,7 млрд долларов, поскольку новость об отставке главы Нацбанка Якова Смолия стала шоком. Решение об отказе принималось сегодня утром.

Четверг, 2 июля 2020, 20:11

Об этом на брифинге рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Марченко отметил, что вчера Украина провела успешное размещение еврооблигационных займов на сумму 1,7 млрд долларов с рекордной доходностью в 7,3% и погашением в 2033 году.

“Как только мы завершили выпуск, мы узнали о новости, которая нас, мягко говоря, встревожила. Отставка главы НБУ. Возможно, даже шокировала. В связи с чем были долгие ночные переговоры с инвесторами, с нашими юридическими советниками. Поскольку это событие в мире международных финансов является достаточно существенным. Поэтому утром было принято решение остановить этот выпуск”, – объяснил он.

По его словам, инвесторы одобрили это решение.

“Мы показываем, что мы как государство Украина не пытаемся бежать за быстрыми решениями, обманывая кого-то… Мы готовы сделать определенную паузу и потом решить, что мы будем делать. Но я скажу, что это событие (новость об отставке Смолия, – ред.) было абсолютно неординарным. Более того, худшего момента, чем вчерашнее заявление главы НБУ, для этой транзакции быть не могло. Время выхода заявления и формат были достаточно для нас неожиданными”, – подчеркнул министр финансов.

По его словам, Минфин остается преданным взвешенной фискальной и денежно-кредитной политике, а также конструктивному сотрудничеству с НБУ и продолжению реформ, которые поддерживаются международными партнерами.

“Мы ценим поддержку инвестиционного сообщества Украины, которую оно демонстрировало еще вчера, и продолжим политику открытости и прозрачности в отношениях с рынком”, – отметил Марченко.

Теги: Минфин, отставка, Яков Смолий

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